Inglismaa U-19 jalgpallikoondis krooniti Euroopa meistriks

Oscar Gloch viis Iisraeli 1:0 juhtima, enne kui Callum Doyle värava lähedalt seisu viigistas.

Aston Villa mängija Carney Chukwuemeka oli lähedal võiduväravale, kuid tabas posti.

Chukwuemeka suutis siiski lisaajal mängu 108. minutil Inglismaa juhtima viia ja klubikaaslane Aaron Ramsey lõi otsustava värava 116. minutil.

See on teine ​​kord viie aasta jooksul, kui Inglismaa noored on võitnud EM-i. Kusjuures 2017. aastal tšempioniks kroonitud meeskonna väravavaht Aaron Ramsdale mängib praegu Arsenalis ja koondise poolkaitsja Mason Mount on Chelsea ridades.

Inglismaa koondise kapten Harry Kane õnnitles meeskonda sotsiaalmeedias pärast võitu Iisraeli üle. "Säravad poisid. Hästi tehtud ja nautige pidustusi," kirjutas Kane.