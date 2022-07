Isner purustas kõigi aegade löödud ässade rekordi

Ameeriklasel kulus vähem kui kaks servigeimi, et ületada Ivo Karlovici löödud 13 728 ässa. Saavutuse tähistamiseks raputas Isner lihtsalt reketit ja tema arvel on nüüd 13 748 löödud ässa.

37-aastane Isner, kes alistas teises voorus Andy Murray, ütles kolmapäeval: "Kui ma selle numbri saavutan, ei kavatse ma mingit teadaannet teha. Lihtsalt tean, et minu nimel on see rekord ja see on päris lahe."

Eurospordi tennise entusiast Mats Wilander ütles, et Isner on ATP turniiri "legend", ja et ta on midagi enamat kui lihtsalt hea servija. "Tal on suurepärased käed," lisas Wilander.