Eesti U-17 koondis võitis põneva alguse ja lõpuga mängus Lätit

Mäng algas väga tormiliselt, kui Läti mängis palli keskjoonelt lahti ning jõudis juba esimese rünnakuga Eesti karistusalasse. Seal tegutses määrustevastaselt Matvei Jekimov, kui niitis jalust vastaste ründaja. Kohtuniku poolt määratud penalti realiseeris kindlalt Roberts Bocs. Ka avamängus Leedu vastu kaotusseisu jäänud, kuid sellest välja tulnud Eesti ei lasknud ennast morjendada, kui juba kuuendal minutil tegi Tony Varjund seisuks 1:1. Seejärel mängutempo rahunes, kuigi teravamat jalga näitasid siiski lätlased, kelle saagiks langes rohkem nurgalööke. Sellele vaatamata esimese 45 minuti jooksul rohkem väravaid ei sündinud ja vaheajapausile siirduti viigiseisul, vahendab jalgpall.ee.

Teisel poolajal nõelas esimesena Eesti. Lätlaste karistusala lähistel toimunud pallikaotuse järel pääses väravavahiga silmitsi Maksim Kalimullin, kes end osavalt löögile mängis ja palli tühja väravasse lõi. Eesti eduseisu järel elavnesid jällegi lätlased, kui eestlaste väravat hakati üha enam ohustama. Kaitse õnnestus siiski kenasti lukku keerata ja 84. minutil oli Gregor Rõivassepp see, kes hoopis Eesti eduseisu suurendas. Mängu üleminutitel tegi Läti veel korra skoori, kuid närviliseks kujunenud kohtumise lõpus neil enamaks jaksu ei jätkunud ning Eesti sai lõpuvile kõlades võitu tähistada.

Koondise peatreeneri Ats Sillaste sõnul oli taktika võrreldes Leedu mänguga veidi erinev. "Meie plaan oli teadlikult initsiatiiv Lätile anda ja ise kiirete kontrarünnakutega neile vastata. Kiire avavärav lõi kindlasti veidi neid plaane sassi, aga õnneks ei lasknud me ennast sellest heidutada ja saime ka ise kiiresti värava kirja," sõnas Sillaste. "Kui analüüsisime Soome ja Läti mängu, siis nägime, et Läti pressis Soomet kõrgelt ja eeldasime, et nad tulevad meie vastu sama taktikaga. Tolles kohtumises ei olnud lätlaste palliga mäng kõige veenvam ja tahtsime näha, kas nad suudavad meid üle mängida. Pigem otsisid nad pikki palle kaitseliini seljataha, aga sellega saime kenasti hakkama," lausus peatreener.

Päeva teises kohtumises alistas Soome üleminutite väravast Leedu eakaaslased. Kahe kohtumise järel hoiab Eesti turniiritabelis nelja punktiga esikohta, kolme punkti peal on nii Läti kui ka Soome. Leedu hoiab ühe punktiga neljandat positsiooni. Turniiri võitja selgub pühapäeval, 3. juulil, kui kell 15.00 lähevad vastamisi Soome ja Eesti ning Läti ja Leedu.

"Kuna lühikese aja jooksul ootab meid ees kolmas järjestikune mäng, siis peame leidma optimaalse koosseisu. Teeme kindlasti kõik selleks, et viimane mäng õnnestuks hästi ja lähme võidu peale mängima," ütles Sillaste otsustava kohtumise eel.