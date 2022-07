Serie A-s hakkab vilistama ajaloo esimene naiskohtunik

32-aastane Caputi oli juba eelmise aasta detsembris Serie B mängus kohtunik.

Ferrieri Caputi debüteeris kohtunikuna seitse aastat tagasi Serie D-s, vaid viis aastat hiljem tõusis ta Serie C-sse. Tänase seisuga töötab Itaalias kohtunikuna ligikaudu 1700 naist, mis moodustab vaid 6% ametlikest kohtunikest.

Itaalia kohtunike organisatsiooni president Alfredo Trentalange tegi selgeks, et see ametisse nimetamine põhines puhtalt asjatundlikkusel. Kui talt küsiti Ferrieri Caputi edutamise kohta, vastas ta: "See on teenete, mitte privileegide eest."

Augustis saab naiste Serie A-st täielikult professionaalne liiga. Ühendage see edusamm viimaste uudistega Ferrieri Caputi kohta. Näib, et Itaalia teeb rohkem tööd selle nimel, et jalgpallis töötavaid naisi võetaks tõsisemalt.