Liverpooli ründestaar pikendas klubiga lepingut

Tehing, mis on väärt enam kui 350 000 naela nädalas, teeb 30-aastasest ründajast klubi ajaloo kõrgeima palgaga mängija.

Egiptuse ründajal oli eelmisest lepingust alles jäänud vaid aasta ja oli kahtlusi, kas ta jääb klubisse.

"See on parim otsus nii meie kui ka tema jaoks. Ma arvan, et ta kuulub meie hulka. See on nüüd tema klubi," ütles Liverpooli peatreener Jürgen Klopp.

"See on meie toetajatele eriline maiuspala, et oma nädalavahetust veelgi rohkem nautida. Olen kindel, et seda uudist minnakse tähistama," lisas Klopp.

Salah on Anfieldis veedetud viie aasta jooksul löönud 156 väravat 254 kohtumisega. Lisaks on ta võitnud veel Meistrite liiga, Premier League'i, FA karika, liigakarika ja UEFA superkarika.

"Ma ei kahtle, et Mo parimad aastad on veel ees ja see ütleb nii mõndagi, sest esimesed viis hooaega on ta olnud legendi vääriline," ütles Klopp.