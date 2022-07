Räppo ja Kivioja stardivad Holtenis Euroopa karikaetapil

Räppo asub võistlustulle Eesti aja järgi kell 13 ning kannab võistlusnumbrit 26. "Vahepealne periood on läinud üldiselt hästi. Eesti ilusad ilmad aitasid kvaliteetseid treeninguid sooritada ning võistlusteks valmistuda. Kolmenädalane treeningblokk möödus muredeta, kuid võistlusnädala alguses tundsin väsimust. Nüüd on see loodetavasti möödunud ja homme olen värske ning valmis endast kõik andma. Rada on tuttav ja mulle meelepärane. Loodan, et see aitab ka tulemusele kaasa," rääkis Räppo võistluspäeva eel.

Number ühe all võistleb hispaanlane Sergio Baxter Cabrera, kes on tänavu maailma karika etapil jõudnud viie parema hulka ning mullu oktoobris lõpetas hooaja MK-etapil Lõuna-Koreas Tongyeongis kolmandana. Number kahte kannab austraallane Lorcan Redmond, kes on tänavu pälvinud esikoha Mooloolabas peetud Okeaania karikaetapil. Number kolme all võistleb britt Jack Willis, kes teenis juuni algul Poolas Rzeszowis toimunud Euroopa karikaetapil teise koha.

Kivioja pääseb starti Eesti aja järgi kell 14 ning kannab stardinumbrit 31. "Usun, et nüüd on COVID-ist juba piisavalt aega möödas, et see mind mõjutaks. Olen viimased nädalad saanud korralikult treenida ja enesetunne on olnud hea. Tahtmine on küll väga suur, et ennast realiseerida ja üks korralik võistlus teha," ütles Kivioja võistluse eel.

Number ühe alt pääseb rajale hollandlanna Rachel Klamer, kes sai nii 2018. kui 2019. aastal MM-sarjas kokkuvõttes teise koha ning võitis 2015. aastal Euroopa mängudel kulla. Number kahte kannab britt Olivia Mathias, kes on tänavu juba ühe võidu Euroopa karikaetapil teeninud, kui oli parim Austrias Kitzbühelis. Number kolme all võistleb samuti britt Sophie Alden, kes on tänavu küll mitmel korral jõudnud Euroopa karikaetappidel esikümnesse, kuid pjedestaalile pole veel pääsenud.