Tour de France soosib ühepäevasõitjaid, peafavoriit taas Pogacar

Nagu ikka, on tegemist kolmenädalase katsumusega. Kokku läbitakse 21 etappi ja rohkem kui 3300 võistluskilomeetrit. Tõsiseid mägede-etappe on kavas kuus, individuaalseid eraldistarte aga kaks – neist esimene reedel.

Mitmepäevasõit algaski Kopenhaagenis toimuva 13 kilomeetri pikkuse individuaalse temposõiduga. Tour de France'i kolm esimest päeva kulgevad Taani teedel.

"See on Tour de France'i jaoks kümnes kord, kui algus on väljapool Prantsusmaad. See on hea traditsioon, mis on alustatud, et viia Tour de France veel kaugemale. See on juba ammu olnud globaalne projekt. Kõik need kohad, kuhu on viidud, on väga märgiliselt valitud," kommenteeris rattaspordi ekspert Kristo Enn Vaga.

"Taani ja Kopenhaagen on kindlasti see koht, kus... ei ole ju ühtki pealinna, mis oleks rattasõbralikum kui Taani. Seal on rohkem rattaid kui inimesi, see on maailma parima rattataristuga linn. Taani rattasport on väga kõrgel tasemel. Neil on mitukümmend profiratturit."

"Mads Pedersen võitis maailmameistritiitli, samuti on naistes Amalie Didriksen maailmameistritiitli võtnud," jätkas Vaga. "See aasta sõidab Tour de France'i mitu Taani proffi. Väga loogiline kummardus Taanile, kes on vaieldamatult kõige paremaid rattariike - seal võiks kõige parem rattavõistlus alata."

Ehkki Rein Taaramäe mitteosalemine tänavusel Tour'il oli selge juba mitu kuud tagasi, kordas viimastel hooaegadel suurtuuridel kõige silmapaistvamalt sõitnud eestlane hiljuti uuesti, et seekordne Prantsusmaa velotuur talle ei sobiks.

Reisimist on palju, kukkumiste eest pole keegi kaitstud ja tegelikult tundub ka etappe vaadates, et seekord on head kaardid kätte mängitud veidi võimsamatele ratturitele kui klassikalistele mägironijatele.

"Ma arvan, et Taaramäe vaatas etappide profiile. Üks-kaks võib-olla oleks, kus Taaramäel oleks võimalus tulemust teha. Hästi palju on keskmise tasemega etappe. Ei ole päris sprinterite etapp ega päris ronimise etapp. Etapid, kus väga suur võimalus on jooksikutegrupil võita, aga sellistel etappidel võidavad pigem väga suure võimsusega ratturid, kel on natuke ka sprindijalga," sõnas Vaga.

"Taaramäel on mingit võimsust, aga see tuleb välja siis, kui tee läheb ülesmäge. Tal sellist sprinti, et päeva lõpus väikesest jooksikutegrupist võita, ei ole. Ma arvan, et ta vaatas väga pragmaatiliselt. Selliseid etappe, kus oleks võimalik võidu peale sõita, väga palju ei ole. Kui sul on üks-kaks päeva ja kogemata sel päeva jooksikutegruppi ei saa, siis sul on kogu tuur läinud vett vedama. Kui ta Vueltal stardib, siis neid kohti, kus etapivõidu peale minna - nagu eelmine aasta edukalt näitas - on rohkem."

Kui palju on põhjus see, et etapid on ühepäevasõitjate ja klassikute jaoks võis tingida valiku, et Mark Cavendish jäeti võistkonna poolt nimekirjast välja? "Ma arvan, et see ei olnud konkreetselt põhjus. Maailma kõiki paremaid sprintereid ei ole sel aastal Tour de France'il. Võib-olla need tiimid ei ole keskendunud ainult sprindirongidele. Neid võimalusi, kus on kindla peale sprindifinišiga lõppev etapp - neid ei ole väga palju," vastas Vaga.

"See, et Fabio Jakobsen võeti Mark Cavendishi asemel Quick-Stepi koosseisu - sportlikus mõistes oli see väga mõistlik otsus. Sest Fabio Jakobsen on näidanud end viimastel aastatel maailma kõige kiirema ja stabiilsema sprinterina. Meelelahutuslikust aspektist on see kõige halvem üldse, et Cavendish välja jäeti, sest kümme aastat tagasi, kui Kopenhaagenis toimusid maailmameistrivõistlused, siis võitis Mark Cavendish."

"Mark Cavendish on kindlasti üks enam-vähem viiest nimest rattaspordis, keda teavad ka isikud, kes igapäevaselt ei jälgi rattasporti," jätkas Vaga. "Sponsorite mõistes on suur kaotus, spordifännina on kaotus, sest võimalik oli, et Cavendish võidab oma karjääris 35. etapi - kõige rohkem Tour de France'i etappe võitnud rattur läbi ajaloo. Sportlikus aspektis on Jakobsen kõige õigem liider Quick-Stepile."

Põhilised soosikud on Sloveenia ratturid Tadej Pogacar ja Primož Roglic. Pogacar on Tour de France'i võitnud kahel viimasel aastal. Roglic'il on aga Jumbo-Visma näol kasutada ilmselt velotuuri kõige parem meeskond.

"Kindlasti on Primož Roglicil kõige parem meeskond. Ka eelmisel aastal oli Pogacari suurim nõrkus see, et etapi viimastes otstes polnud tiimikaaslasi. Selle aasta rada soosib seda, et polegi väga tugevat tiimi vaja. Peaaegu kõik mägised etapid lõppevad tõusu otsas. See tähendab seda, et viimasel tõusul on ratturi enda võimekus tähtsam kui see, mitu tiimikaaslast on kõrval. Favoriitidest... raske on näha, et Roglic või Pogacar jääks poodiumilt välja, kui nendega midagi ei juhtu," lausus Vaga.

"Kõige suurem asi, mis võib juhtuda, on viiendal etapil, kui on 20 kilomeetrit munakiviteid ja seal kindlasti tuleb kukkumisi. Ei ole küsimus, kas kukutakse, vaid kes kukub ja millal kukub. Närvilisust Tour de France'i algusest on päris palju ja mingid konkurendid elimineeritakse. Tugeva teise tiimina on kindlasti Ineos Grenadiers. Tiim, kes on Froome'iga neli korda Tour de France'i, enne seda Wigginsiga, hiljem Geraint Thomase ja Egan Bernaliga. Neil on kolm liidrit: Thomas, Adam Yates, Daniel Felipe Martinez."

"Keegi paberi peal ei suuda Roglicile ja Pogacarile vastu panna, aga kui teistel peaks midagi juhtuma, siis keegi kolmikust on tõenäoliselt esiviies Tour de France'il," usub Vaga. "Võitu on neile raske lubada, aga tänasel hetkel on peafavoriit kindlasti Tadej Pogacar. Isegi, kui Roglicil on nii tugev tiim, suudab Pogacar ka surve all tulemust teha."