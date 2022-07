Rasmus Mägi osaleb pühapäeval Pärnu kergejõustikuõhtul

Võistlusõhtu peaalaks tõotab kujuneda harva kergejõustiku võistlusprogrammi kuuluv 300 meetri jooks. Pärast neljapäevast Stockholmi Teemantliiga etapil 400 meetri tõkkejooksus saavutatud neljandat kohta kinnitas Pärnus 300 meetri jooksus osalemist Eesti parim kergejõustiklane Rasmus Mägi.

Starti on tulemas ka Ken-Mark Minkovski, Robin Sapar, Lukas Lessel, Ats Kivimets ja mitmed teised Eesti kiiremad. Staadioni rekord on eelmisest aastast 32,89 sekundiga just Rasmus Mägi nimel. Eesti rekordi (32,24) püstitas Marek Niit kaheksa aastat tagasi Itaalias.

Naiste 300 meetri jooksus sihib enda nimel olevat Eesti rekordit (37,79) Marielle Kleemeier. Talle asuvad konkurentsi pakkuma kahekordne sprindi Eesti meister Ann Marii Kivikas ja Liisa-Maria Lusti. Pärnu staadionil on naistest kõige kiiremini 300 meetrit jooksnud ukrainlanna Tatjana Melnik, kes sai kolm aastat tagasi võiduajaks 37,10 sekundit.

4 x 100 meetri teatejooksus asub samuti neljapäeval Teemantliigal kiiret minekut näidanud Eesti meeste sprindikoondis eesotsas Karl Erik Nazaroviga jahtima uut Eesti rekordit, et pääseda Müncheni Euroopa meistrivõistlustele. Mõõtu võetakse Läti koondiselt. Eesti rekord 39,52 sekundit püstitati kaheksa aastat tagasi. Ka naiste Eesti koondis stardib teatesprindis ning hea õnnestumise korral pole siingi uued rekordinumbrid võimatud.

Ka mitmel teisel kavasoleval alal minnakse püüdma nii Eesti rekordeid kui Pärnu Rannastaadioni tippmarke. Rekordnumbrite ületamise korral on kergejõustikuõhtu toetajad välja pannud soliidsed boonused.

Pärnu Rannastaadioni Kergejõustikuõhtu algab pühapäeval, 3. juulil, kell 18.00. Sissepääs staadionile on pealtvaatajatele tasuta.