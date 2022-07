Booker pikendas Sunsiga lepingut

Kuue aasta peale toob uus leping Bookerile kokku tulu umbes 282 miljonit eurot. Suns valis Bookeri 2015. aasta draft'is ja sellest ajast peale on ta meeskonna eest mänginud 509 kohtumist, visates keskmiselt 23,7 punkti andes 4,7 söötu ja võttes neli lauda.

2021. aastal aitas Booker meeskonnal NBA finaali jõuda, kust paraku tuli vastu võtta kaotus Milwaukee Bucksi vastu. Siiski oli tegu suure edusammuga, kuna Suns polnud kümme aastat järjest isegi mitte play-off'i pääsenud.

Suns and Devin Booker are finalizing a four-year, $214M supermax contract extension, per @ShamsCharania pic.twitter.com/qxmk6KxXOM