Jokic ja Nuggets sõlmisid NBA ajaloo suurima lepingu

Tegu on suurima lepinguga, mis üldse NBA ajaloos kunagi sõlmitud.

Serbia staar on oma seitsmel NBA hooajal läbi teinud tohutu tõusu, mängides kõik aastad Nuggetsis. Viimasel kahel hooajal võitis ta põhihooaja väärtuslikuima mängija tiitli, visates eelmisel hooajal keskmiselt 26,4 punkti ja viimasel hooajal 27,1 punkti.

27-aastane Jokic on lõpetamas üht oma parimatest hooaegadest. Ta on esimene NBA mängija, kes on kogunud hooaja jooksul 2000 punkti, 1000 lauapalli ja andnud 500 resultatiivset söötu.