Eesti noorte U-18 koondis purustas Norra 52 punktiga

Eesti U-18 koondise võidunumbrid Norra eakaaslaste vastu olid koguni 106:54 (28:12, 26:12, 30:18, 22:12) ning sisuliselt kõikides statistilistes näitajates oldi vastastest kindlalt üle, vahendab Basket.

Eesti resultatiivseimaks kerkis 20 punkti ja viis lauapalli kirja saanud Kaspar Clemet Kuusmaa, Gregor Alliku arvele kogunes 16 silma, kuus lauapalli, üheksa resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget ja tiimi parim +/- näitaja oli Allikul +45.

Aksel Brifk panustas 14 punktiga, Simm-Marten Saadi sai kirja kaksikduublit tähistavad 13 punkti ja 12 lauapalli, Aleksander Tassa tõi 13 silma ja viis lauapalli ning Karl Markus Poom 12 punkti ja kuus lauapalli. Norra edukaim oli Aksel Borg 11 silmaga.

Mängu statistika on leitav siin.

Pärast kahte mängudepäeva on noormeeste U-18 vanuseklassis Soome ja Island jätkamas täiseduga, Rootsil ja Eestil on üks võit ja üks kaotus ning Taani ja Norra on võiduta.

Tabeliseisu näeb siit.

Eesti poiste U-16 koondis pidi tasavägises heitluses tunnistama Norra eakaaslaste nappi paremust 66:63 (22:19, 9:16, 21:18, 14:10).

Eesti koondist ei aidanud võidule ka selge ülekaal ründelauas (21-10), kuna norralaste kahepunktivisked kukkusid korvi oluliselt parema protsendiga (53% - 40%). Kõik teised statistilised näitajad olid meeskondade vahel enam-vähem võrdsed.

Kermo Sepik viskas meie koondise edukaimana 19 punkti, Romel Savi tõi üheksa silma, üheksa lauapalli ja tegi kolm vaheltlõiget, Talis Torni arvele kanti kaheksa silma. Norra esindus sai pingimeestelt kokku vaid kuus punkti ning peamiselt paistsid silma kolm algviisiklast: Elias Demoniere tõi 19 punkti ja viis söötu, Dante Olsen lisas 14 silma ja viis lauapalli ning Oscar Hellebust 13 punkti ja kuus lauapalli.

Mängu statistika on nähtav siin.

Kui kõik koondised on pidanud kaks kohtumist, on tabelis Islandil ja Rootsil täisedu, Soome ja Norra on ühe võidu ja ühe kaotuse peal ning vaid kaotusi on tunnistama pidanud lisaks Eestile ka Taani.

Tabeliseisu näeb siit.

Reedel on Eesti koondiste vastasteks Islandi eakaaslased. U-16 meeskondade kohtumine algab kell 13.30 ja U-18 koondised alustavad mängu kell 18.00.