Pärnus algavad laupäeval Eesti noorte meistrivõistlused vibulaskmises

Eesoleval nädalavahetusel toimub Pärnus palju huvitavaid suveüritusi ning üheks selliseks saab kindlasti pidada noorvibulaskurite hooaja tähtsaimat sündmust - 2. juulil toimuvad Eesti noorte meistrivõistlused vibulaskmises, mida korraldab Eesti Vibuliit koostöös Pärnu Vibuklubiga Meelis.

Sündmus on Eesti vibuspordile äärmiselt oluline, sest võistlusele on ennast registreerinud erakordselt palju noori sportlasi, täpsemalt 182. Sellega on osalejate arv jõudnud COVID-19 eelsete numbriteni, mille üle on korraldajatel suur rõõm.

Eesti Vibuliidu juhatuse liige Katrin Virula kommenteeris nädalavahetusel toimuvat vibupidu järgnevalt: "See sündmus on erakordne. Kõikide vanuseklasside noorsportlased (umbes 180) on samaaegselt laskejoonel. Vähemalt käesoleval sajandil pole olnud võimalik sellist vaatepilti nautida."

Eesti noorte meistrivõistlustel toimub võistlemine neljas vibustiilis: sportvibu, plokkvibu, vaistuvibu, pikkvibu. Võisteldakse neljas vanuseklassis: U-13, U-15, U-18, U-21 poiste ja tüdrukute arvestuses. Võistluse peakohtunik on WA IJC kategooria kohtunik Taavo Allik.