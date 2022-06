Eesti ja Saksamaa mänguks avatakse ligemale 800-kohaline lisatribüün

Eesti meeste korvpallikoondis võõrustab neljapäeval, 30. juunil kell 19.00 Tallinnas Saku Suurhallis FIBA maailma edetabelis 11. kohal olevat Saksamaa koondist, kes on Tallinnasse tulnud oma NBA tähe Dennis Schröderiga.

Kuna korvpallisõprade huvi on olnud suur ja piletid on sisuliselt välja müüdud, on Eesti Korvpalliliit avamas ligi 800-kohalist lisatribüüni.

"Selleks, et kõik huvilised saaksid mängule saalist kaasa elada, avab Eesti Korvpalliliit mänguks lisatribüüni. See annab ligi 800 inimesele võimaluse tulla koondisele kaasa elama," sõnas Korvpalliliidu mängudirektor Henri Ausmaa.

"Tuletame meelde, et mängule on tulemas palju rahvast, siis tuleb varuda tavapärasest rohkem aega ning soovitame võimalikult vara kohale tulla," lisas Ausmaa.