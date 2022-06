Steinburg võitis mitmepäevasõidu Austrias

Steinburg võitis mitmepäevasõidul kaks esimest etappi ning sai üldarvestuses ajaks 12 tundi, 31 minutit ja 53 sekundit. Teise koha teenis sakslanna Vanessa Schmidt (Speciaized Racing; +9.59) ja kolmanda rootslanna Nellie Larsson (Lapierre Sweden; +18.46), vahendab Eesti Jalgratturite Liit.

"Tegemist oli tehniliselt pigem lihtsama sõiduga, kuid füüsiliselt väga raskega, sest oli palju ronimist," kirjeldas Steinburg lühidalt mitmepäevasõitu, kus ta oli stardis juba neljandat korda. "Esimesel päeval tundsin ennast kõige paremini. Kuigi algusest peale sõitu ei juhtinud, siis esimesel laskumisel läksin liidriks ning kasvatasin edumaad lõpuni. Teine etapp oli väga raske, sest oli kaks väga pikka ja kohati väga järsku tõusu. Etapi kõrgeimasse punkti jõudsin kolmandana, kuid kuna tõusudel nägin eespool naisi liikumas, teadsin, et vahe pole suur. Päeva pikimal ja tehnilisemail laskumisel sain mõlemad naised kätte, ning liikusin oma tempoga lõpuni. Veidi ärev moment oli veel viimasel laskumisel umbes 500 m enne lõppu, kus valisin kurvis veidi vale sõidujoone ning järgneval sirgel peaaegu kukkusin. Suutsin siiski olukorra päästa. Nagu mainisin, siis pole tegemist ülemäära tehniliselt raske tuuriga, aga kolm etappi lõppevad Schladmingus downhill'i rajal, mis tähendab, et finišisse on umbes 15-20 minuti pikkune tehniline laskumine."

"Kolmandal päeval oli mu start lõpuks veidi parem ning kuni suure tõusu alguseni sõitsin koos esimese naisega. Pikal tõusul (ajaliselt ligi 1:30) sõitis ta siiski mul eest ära. Kuna etapp oli lühem ja ainult üks tehnilisem laskumine (see sama lõpus) ei olnud mul võimalik enam kogu tõusul kaotatud aega tagasi sõita ja lõpetasin teisena. Kokkuvõttes ei andnud ma siiski palju ära," jätkas Steinburg. "Viimane etapp oli ainult 13 kilomeetrit, aga kõik ülesmäge (1200m). Üldarvestuses oli mu edu üpris kindel, seega oli vaja lihtsalt ilusasti lõpuni saada, sest tegemist on tehnikaspordiga ja kõike võib juhtuda. Kahjuks ei sattunud mulle muidugi parim päev. Oli väga raske etapp, sõitsin lihtsalt oma tempoga, et lõpuni saada. Lõpetasin etapi neljandana ning võitsin kokkuvõttes. Kui teised pjedestaalile pääsenud naised olid pigem tugevad ronijad, siis seekord tundsin ma, et pigem võitsin selle tuuri just seetõttu, et olin oluliselt kiirem tehnilisematel lõikudel ja laskumistel, sest viimase tõusu otsa ma esimesena ei jõudnud."

Eliitmeeste seas võidutses Colombia rattur Hector Leonardo Paez (Soudal Leecougan International Team), edestades austerlast Daniel Geismayri kümne minuti ja kümne sekundiga ning belglast Frans Claesi (Verhofste MTB Team) 14 minuti ja 47 sekundiga.