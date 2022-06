Eesti judoka saavutas Euroopa karikaetapil teise koha

Eesti noor judoka Darja Mihhailova saavutas Bosnia ja Hertsegoviinas toimunud U-21 Euroopa karikaetapil teise koha, mis on tema sportlase karjääris kolmas kord Euroopa karikaetapil pjedestaalile tõusta.

Mihhailova võistles kehakaalus kuni 52 kilogrammi ning esimeses ringis oli Eesti sportlane vaba. Teise kohtumise poolatari Kinga Klimczak'i vastu võitis Mihhailova lisaajal ning võistlus jätkus tema jaoks Euroopa karikaetapi poolfinaalis. Poolfinaalis alistas Mihhailova kindlalt ipponiga hollandlanna Franka van der Salm'i ning lunastas endale pileti võistluse finaali. Finaalkohtumises pidi aga Eesti noor judoka tunnistama prantslanna Alya de Carvalho paremust.

Mihhailova tunnistas, et võistluspäev oli tema jaoks keeruline. "Kindlasti jääb kripeldama, et kuldmedal nii lähedal oli, kuid see motiveerib veelgi enam edasi püüdlema," kommenteeris ta.

Mihhailova treener Vladimir Stepanjan jäi Mihhailova tugeva tulemusega rahule, kuid lisas, et juunikuu algas noore sportlase jaoks pingeliselt. "Kodust läksime ära juba 9. juunil kõigepealt Riiga treeningule, sealt sõitsime otse laagrisse, et Darja saaks treenida maailma parimatega ning sealt liikusime juba otse võistlusele," lisas treener.