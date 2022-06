Eesti U-16 ja U-18 koondised jahivad Põhjamaade meistritiitlit

Kolmapäevast, 29. juunist kuni nädala lõpuni ehk pühapäevani on Eesti noormeeste ja neidude U-16 ning U-18 koondised võistlemas Soomes, Kisakallio spordikeskuses Põhjamaade korvpalli meistrivõistlustel.

Eesti koondiste vastasteks viie päeva jooksul on Soome, Rootsi, Taani, Norra ja Islandi eakaaslased. Esimesel mängupäeval on Eesti esinduste vastasteks Rootsi koondised, neljapäeval mängitakse Norraga, reedel Islandiga, laupäeval korraldajariigi Soomega ning pühapäeval Taani eakaaslastega. Täpsem mängude graafik on leitav uudise allosas, vahendab Basket.

Põhjamaade meistrivõistlused on kõnealustele koondistele esimeseks turniiriks sel suvel. Treenerid saavad hea ülevaate meie hetkeseisust ning seejärel on võimalik teha vigade parandusi järgmisteks tsükliteks. Viis mängu viie päeva jooksul saab kindlasti noorte jaoks olema kõvaks katsumuseks.

Kõik mängud on nähtavad ka tasulise striimi vahendusel siin.

Mängude statistika leiab Soome korvpalliliidu koduleheküljelt.

Tüdrukute U-16 koondise koosseis:

Emma-Mia Küttis (Rapla Korvpallikool)

Emma Charlotte Luks (Audentese Spordiklubi / Audentese SG)

Kätlin Kangur (Audentese Spordiklubi/Siili PK)

Kaisu Küttis (SK Nord Aid/Cramo / Audentese SG)

Norah Marie Pae (Audentese Spordiklubi / Audentese SG)

Lisandra Vetesina (Rapla Korvpallikool)

Helena Uuehendrik (SK Nord Aid/Cramo)

Lisa Sirgi (Audentese Spordiklubi/Siili PK / Audentese SG)

Kayla Jade Frier (Audentese Spordiklubi / Audentese SG)

Marleen Mikiver (SK Nord Aid/Cramo)

Isabella Raiendik (Audentese Spordiklubi/Siili PK)

Anastassia Froljonok (TSA Kalev / Audentese SG)

Peatreener: Esko Tõnisson

Abitreener: Kaupo Altsaar

Mänedžer: Artur Kusnerov

Füsioterapeut: Anna-Maria Drobuzeva

Tüdrukute U-16 koondise järgmine etteaste on 5.- 7. augustil Tallinnas toimuval U-16 Balti matšil.

Tüdrukute U-18 koondise koosseis:

Irina Bahmatova (TSA Kalev)

Anna-Liisa Vannamik (Audentese SK/Siili PK)

Kristel Rattasepp (Audentese SK/Siili PK)

Maria Vasar (Audentese SG/ BC Star)

Jenny Roos (Audentese Spordigümnaasium/Audentese Spordiklubi)

Marta Eleri Jaama (Audentese SK/Siili PK)

Mariell Friedemann (Audentese Spordiklubi)

Sille-Liis Mölder (Audentese Spordiklubi/Siili SK)

Anette-Laura Tõks (Tallinna Ülikool)

Keandra Koorits (Audentese Spordiklubi/Audentese Spordigümnaasium)

Hanna Maria Sibul (Audentese SK/Siili PK)

Laura-Anette Tael (Audentese Spordiklubi)

Peatreener: Sergio Cubeiro Rico

Abitreener: Timo Eichfuss

Abitreener: Elisabeth Rõigas

Füsioterapeut: Henriette Porila

Tüdrukute U-18 koondis valmistub 30. juulist kuni 7. augustini peetavaks B-divisjoni EM-turniiriks Bulgaarias, Sofias.

Poiste U-16 koondise koosseis:

Rannar Tornius (Rae Spordikool)

Kermo Sepik (Keila Korvpallikool)

Renee Raiste (Tartu Ülikool)

Talis Torn (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Henri Vanem (Rapla Korvpallikool)

Marko Pokk (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Alari Aso (SportKunda)

Rico Robin Rikk (Rapla Korvpallikool)

Romel Savi (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Kaspar Laik (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Gert Suvi (Rae Spordikool)

Martin Uik (KK Viimsi)

Peatreener: Kris Killing

Abitreener: Olari Narits

Abitreener: Silver Jurno

Füsioterapeut: Frederik Ross

Poiste U-16 koondis valmistub 11.- 20. augustil toimuvaks B-divisjoni EM-turniiriks, mis peetakse samuti Bulgaarias, Sofias.

Poiste U-18 koondise koosseis:

Kaspar Clemet Kuusmaa (Audentese Spordigümnaasium)

Gregor Allik (Spordiklubi Nord/Audentese Spordigümnaasium)

Kaarel Välb (Rapla Korvpallikool)

Jarko Kõrvel (Rae Koss/Audentese Spordigümnaasium)

Rasmus Andre (Audentese Spordiklubi)

Eke Rüütel (Orissaare Sport)

Aksel Brifk (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Ants Kristjan Kalmus (Keila Korvpallikool/Audentese Spordigümnaasium)

Aleksander Tassa (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Karl Gustav Jurtšenko (Audentese Spordiklubi)

Simm-Marten Saadi (Spordiklubi Nord/Audentese Spordigümnaasium)

Karl Markus Poom (Campus Piemonte Basketball, Itaalia)

Peatreener: Toomas Annuk

Abitreener: Brett Nõmm

Abitreener: Allar-Raul Antson

Füsioterapeut: Saskia Vunk

Poiste U-18 koondise selle suve tipphetk on 29. juulil kuni 7. augustil Rumeenias, Ploiestis peetav B-divisjoni EM-turniir.