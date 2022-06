Kivikas on edukaim eestlane uudsel MM-alal

Uus ala on oma kontseptsioonilt sarnane murdmaasuusatamise sprindiga. Fredericia linnas toimunud võistluse hommikupoolses osas joosti eeljooksud, kust 36 paremat meest ja naist pääsesid õhtupoolsetesse kuue võistlejaga grupistartidest veerandfinaalidesse. Eeljooksuga piirdusid Ats Sõnajalg, Sergei Rjabõškin, Evely Kaasiku ja Hannula-Katrin Pandis.

Õhtupoolikul toimunud vaatemängulisi finaale oli Fredericia keskväljakule kogunenud jälgima tuhatkond pealtvaatajat. Kenny Kivikas alustas oma veerandfinaali initsiatiivikalt ja vedas tihedat gruppi kahekilomeetrise raja poole peal. Siis tegi Kivikas aga konkurentidest pisut aeglasema teevaliku ja tekkinud mõnesekundilist vahet konkurentidega tagasi teha enam ei õnnestunud. Nii tuli selle võistlusala debüüdil leppida kuuenda kohaga oma veerandfinaalis, 18 sekundi kaugusel hilisemast pronksivõitjast, noorest rootslasest Jonatan Gustafssonist.

Kenny Kivikas: "Oli väga äge võistlus. Hoopis teine tunne kehas, hoopis teine pinge peas. Alguses passitakse nagu murdmaasuusasprindis ja siis järsku hakatakse suruma. Lihtsalt äge oli seal seltskonnas sees olla. Loomulikult lootsin, et ise ees surudes saavutan selle, et grupp natukenegi laguneb ning mõni mees jääb maha, aga kahjuks minu enda väike peataolek neljanda kontrollpunkti juures tingis selle, et punt sai jälle kokku. Pärast üksinda võetud aeglasemat teevalikut püüdsin küll gruppi saada, aga selleks hetkeks oli kõigil juba kiire ning kahjuks päris nii ei läinud. Nägin küll eelviimasesse punkti tagantjärgi kiiremat varianti, aga eelnev halb kogemus peagrupist erineva teevalikuga lõi enesekindluse kõikuma ja tegin oma otsuse ümber. Kuna eespool mehed enam orienteerumisvigu ei teinud, siis polnudki nii lühikesel distantsil enam võimalik tekkinud kaotust tagasi teha. Eks see loomulikult jääb kripeldama, aga selline see orienteerumine ongi. Positiivne oli tunda ennast jälle füüsiliselt enam-vähem heas seisus. Üks võistluspäev siin MM-il ootab veel ees."

Meeste finaalis võitis tugeva lõpuga oma vägeva karjääri kuuenda MM-kulla 32-aastane šveitslane Matthias Kyburz, kes edestas vastavalt ühe ja viie sekundiga 22-aastaseid MM-debütantidest rootslaseid August Mollenit ja Jonatan Gustafssoni.

Naiste seas ei olnud taas vastast maailma ülikindlale esinumbrile, rootslanna Tove Alexanderssonile, kes võitis selge vahega nii oma eeljooksu kui ka kõik kolm finaaljooksude ringi. Sellega teenis ta oma 17. MM-kulla orienteerumisjooksus. 15 sekundit hiljem finišeeris hõbemedalistina britt Megan Carter Davies ja pronksi teenis sekund hiljem lõpetanud suurüllataja Eef van Dongen Hollandist. Hollandile on see esimene medal orienteerumise MM-võistlustelt. Kusjuures kunagi varem ei ole ükski hollandlane medalile ligilähedalgi olnud.

Kõik tulemused on leitavad siit.