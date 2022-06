Nädalavahetusel selgusid kettagolfi karikasarja üldvõitjad

Finaaletapi esikohad võitlesid omale Henar Ruudna (MPO) tulemusega -20, Kristi Unt (FPO) tulemusega +8, Tanel Viirmann (MP40) tulemusega -7, Andres Ramst (MP50) tulemusega +6 ja Kary Pill (MP60) tulemusega +9, vahendab Discgolfiliit.

Kristi Unt on sel hooajal teinud suure hüppe tipptasemel mängijate poole ning on kutsutud Eestit esindama ka selleaastasel tiimide MM-il Horvaatias. Küllap võib tedagi näha peagi USA-s võistlemas. Sel aastal on lisaks Kritin Tattarile ja Keiti Tättele USA-s võistlemas Kaidi Allsalu. Äsja möödunud nädalavahetusel tegi ta suurepärase soorituse, teenides kümnenda koha The Preserve Championshipi võistlusel ja edestades väga nimekaid mängijaid.

Mathias Villota üldvõit tuli tänu väga julgele otsusele viimasel korvil. Hetkel, mil tema sõnul kaotada ei olnud enam midagi, valis ta 164-meetrisel rajal avaviskeks rolleri, millega on võimalik jõuda väga kaugele, kuid mis nõuab oskust ja kontrolli ketta üle. Õnnestunud rollervise jõudis 10-meetri ringi ning tagas Villotale viigi Henar Ruudnaga ja võimaluse kiireks lõppmänguks. Selle tulemusena võitis etapi Ruudna, kuid üldarvestuses said mõlemad esikoha punktid, mis tähendas Villotale nappi üldvõitu Ruudna ees.