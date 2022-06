Paide tuli raskest seisust välja ja teenis kolm punkti

Esimene poolaeg läks Paidel kehvasti, sest 38. minutil sai Kaimar Saag teise kollase kaardi ja jättis külalised vähemusse ning Markus Vaherna (Legion) viis üleminutitel Legioni juhtima.

Teisel poolajal suudeti aga mängu käiku tuua pöörde: 66. minutil Siim Luts viigistas ja 74. minutil lõi mängu parimaks valitud Robi Saarma Paide võiduvärava.

"Tuli tõesti [raskelt]. Ma arvan, et tahtsime liiga kiirelt liiga lihtsalt asju kätte saada," lausus Paide mängija Karl Mööl ERR-ile. "Oleks pidanud olema kannatlikumad ja lihtsamate söötudega progresseeruma. Väga palju kiirustasime ja sealt tulid ka vastaste kontrarünnakud."

"Ma ei ole täheldanud, et meil meeskonna vibe'iga probleem oleks. Ma arvan, et leiame millalgi mängupildi - me tõesti ei ole oma parimat mängu näidanud. Õnneks saime täna need kolm punkti kätte teise poolajaga. Sellega peab rahul olema."

Tallinna FC Flora alistas Pärnu JK Vapruse 6:1 (14. Markus Poom, 15. Danil Kuraksin, 55. Ken Kallaste, 66. Rauno Alliku, 73. ov Martin Kase, 82. Martin Miller - 39. Ronaldo Tiismaa). Tartu JK Tammeka oli kodus üle JK Narva Transist 1:0 (59. Kevin Mätas).

Enne mängu:

Eelmisel korral kohtusid meeskonnad 13. aprillil ning siis võitis Paide Legionit lausa 5:0. Viimati suutis Legion Paidele värava lüüa 20. augustil 2021. aastal.

Paide on 17 mänguga kogunud 29 punkti, mis annab tabelis neljanda koha. Legion paikneb eelviimasel üheksandal kohal ning neil on koos 10 punkti.