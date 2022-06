TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit mängib Wimbledonis maailma 97. reketiga

Turniiril teisena asetatud Kontaveidi ja Niemeieri matš peetakse suuruselt teise väljaku ehk 1. väljaku avamatšina, mis algab Eesti aja järgi kell 15.

Enne mängu:

Kontaveit lõpetas esmaspäeval 67-päevalise võidupõua, alistades avaringis 7:5, 6:1 USA-d esindava Bernarda Pera (WTA 123.). "Olen väga rahul sellega, kuidas võitlesin esimese seti viimase punktini," ütles Kontaveit väljakuintervjuus. "Mulle meeldib murul mängida ja see väljak oli fantastiline. Olen väga-väga õnnelik!"

Aprilli lõpus koroonaviirusega nakatunud 26-aastane Kontaveit jättis tervise tõttu kõik Wimbledoni soojendusturniirid vahele ja see on tema tänavune esimene muruturniir. Esimest turniiri uue treeneri Torben Beltzi käe all mängiv Kontaveit ütles avamatši järel, et tunneb end füüsiliselt juba palju paremini.

22-aastane Niemeier alistas avaringis 6:1, 6:4 hiinlanna Wang Wiyu (WTA 105.). See oli 22-aastase sakslanna karjääri esimene võit slämmiturniiride põhitabelis.

Niemeier mängib üldse alles teist korda suure slämmi turniiril põhitabelis, esimest korda murdis ta end kvalifikatsioonist läbi tänavustel Prantsusmaa lahtistel.

Niemeier jõudis maikuus esimest korda maailma edetabelis esisaja sekka. Kunagi varem pole ta esikümnemängijaga kohtunud. Kuuel korral on Niemeier mänginud top40 mängijaga ja võitu pole veel saanud.

Kontaveidi ja Niemeieri mängu võitja läheb kolmandas ringis vastamisi ukrainlannaga – kas 29. asetatud Anhelina Kalininaga (WTA 34.) või Lesia Tsurenkoga (WTA 101.).