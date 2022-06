Kullas: Yamaha kaudu võeti ühendust

"Me oleme Inglismaal. Mul on Yamaha tiim ja selle tiimiga olen koostööd teinud neli aastat ja kaks aastat Yamahaga. Me oleme väga häid tulemusi teinud ja võitleme tiitli peale. See on näidanud, et meil kiirust on. Sõidud on siiamaani väga hästi läinud ja kuna MM-sarjas avanes võimalus, sest üks sõitja lõpetas selleks hooajaks sõitmise ära, siis võetigi Yamaha kaudu minuga ühendust. Sotsiaalmeedia kaudu kirjutati, kas olen vaba ja huvitatud. Kindlasti olin kohe huvitatud. Oleks tore viimased etapid kaasa sõita," kommenteeris Kullas.

"Rääkisin Inglismaa tiimibossiga. Tema oli igati nõus. Saan neli või viis MM-etappi sõita. Igati positiivne asi ja olen väga rahul sellega. MM-i tiimid vaatavad ka väiksemate sarjade peale ja oleme järelikult head tööd teinud ja hästi sõitnud, mistõttu avanes võimalus MM-ile peale minna," sõnas Kullas.

Kullase sõnul tuli see võimalus väga ootamatult.

"Pigem tuli täiesti ootamatult see uudis. Tavaliselt jälgin MM-i. Nägin, et leedukas enam ei sõida, aga üldse ei mõelnud sellele, et äkki saan ise asendussõitjaks sinna. Arvan, et olen neile väga hea variant sinna asendussõitjaks. Olen enne MM-il sõitnud ja üleminek Yamaha peale oleks väga lihtne. Väga palju arvatavasti muutma ei pea sikliga," kommenteeris Kullas.

Kullas usub, et uute võimaluste avanemine oleneb kõik temast endast.

"Kindlasti oleneb see väga palju minust. Kui hooaja lõpus väga hästi sõita MM-il, siis miks ka mitte sinna samasse tiimi saada koht järgmiseks aastaks. See ei ole üldsegi välistatud. Eks raske ole minna poole hooaja pealt MM-i kaasa sõitma. Intensiivsus on päris korralik seal. Proovin hästi sõita ja vaatame hooaja lõpus, mis võimalused on," sõnas Kullas.

Kullas siirdub MM-hooaja viimasteks etappideks Gebben van Venrooy Yamaha meeskonda. Nende tiimi jaoks jätkus Kullasel ainult häid sõnu.

"Tehasetiim ei ole. Tundub väga tore tiim ja teevad asja professionaalselt. Selle meeskonna tiimikaaslane võitis kuu aega tagasi MM-etapi ära. Tiim on seega head tööd teinud. Kui MM-etapp ära võita, siis on ikka väga hästi," ütles Kullas.