Kotsar: see on mäng nagu iga teine

"Mingis mõttes on lihtsalt üks mäng. See on mäng nagu iga teine. Loomulikult mängida tuttavate mängijate vastu, keda ma tean, on ikka huvitav. Lähenemine sellele mängule on täpselt nagu iga teine," kommenteeris Kotsar.

Kotsar usub, et Saksamaa tuleb tugevamalt peale just ka seetõttu, et eelmises kohtumises Eestiga, tuli vastu võtta kaotus.

"Eelmises Saksamaa mängus mind ei olnud. Väga suurt ettevalmistust nende vastu ei teinud. Eks neil on paar mängijat juures, kes on väga kvaliteetsed. Arvan, et nad tulevad tugevamalt peale, eriti veel seetõttu, et nad said eelmise mängu pähe," sõnas Kotsar.

Kotsari sõnul on neil eesootavateks mängudeks väga head mängijad koos.

"Nende kõikide poistega siin korvi all mürada on väga äge. Nii Veesaar, Tass, Nurger kui ka neljade peal mängivad poisid. Kõik on väga head mängijad ja trennides saame ainult paremaks," ütles Kotsar.