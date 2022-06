Toijala: kaitse ja lauavõitlus on põhipunktid

Toijala sõnul on neil kaheks eesootavaks valikmänguks Saksamaa ja Iisraeli vastu meeskonnasisene konkurents suurem, kui varasemalt tema käe all kunagi olnud.

"Ma ei oska võrrelda, mis varem on olnud. Sel ajal, kui mina olen olnud, siis meil on kõvem konkurents, eriti pikkade puhul. See on positiivne mure treeneritele. Meil on vaja 12 venda, kes Saksamaa vastu satsi saavad," ütles Toijala.

Toijala ei näe meeskonna õlul erilisi pingeid Saksamaaga mängu eel.

"Proovin olla realist. Mina ei näe, et oleme favoriidid, kui lähme Saksamaa vastu mängima. Pigem ootame suure huviga, mis neljapäeval saab. Pingeid ei ole," kommenteeris Toijala.

Olulisemateks aspektideks mänguks Saksamaa vastu peab Toijala kaitsemängu ja lauavõitlust.

"Iga päev läheb paremaks. Arvan, et kaitse ja lauavõitlus on sellised teemad, millega peame hakkama saama, muidu tuleb keeruline mäng. Proovin leida rünnakul lahendused, aga kaitse ja lauavõitlus on need põhipunktid," sõnas Toijala.