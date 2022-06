Tsitsipas pandi esimeses ringis proovile

Stefanos Tsitsipasel oli teisipäevases Wimbledoni matšis Šveitsi tennisisti Alexander Ritschardi vastu raskusi, kuid sai siiski esimese ringi võidu muruväljakul.

"Loomulikult on suurepärane Wimbledonis tagasi olla," ütles Tsitsipas oma intervjuus. "Pean Aleksandrit õnnitlema uskumatu esituse eest. Olen kindel, et me näeme teda palju."

Tsitsipas pidi oma esimesel kohtumisel valvel olema, kuna Ritschard oli kogu kohtumise vältel võrgus väga hea.

Võit tuli vaid kolm päeva pärast seda, kui Tsitsipas saavutas Hispaanias Mallorca meistrivõistlustel oma esimese muruväljaku tiitli.

"Ma tunnen end kindlalt," ütles Tsitsipas. "Mallorca oli suurepärane turniir. Seal on olud veidi teistsugused, ilm on palju palavam ja niiskem. Nendel väljakutel mängides on see nagu vesiselt sujuv. See ei muutu paremaks."