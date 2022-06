Williams kaotas pingelise maratonmatši

WIlliams ei teinud Wimbledonis sellist tagasitulekut, mida ta lootis. Ta on pärast esimese ringi kaotust valmis harjutusväljakutele naasma. 23-kordne suure slämmi võitja oli naiste üksikmängus esimest korda väljakul pärast 12-kuulist pausi.

"See tekitab minus kindlasti soovi harjutusväljakutele minna, sest ma ei mängi halvasti ja olen nii lähedal," ütles Williams pärast matši ajakirjanikele. "Iga teine ​​vastane oleks ilmselt minu mänguga paremini sobinud," lisas ta.

"Ma arvan, et kui mängid nädalast nädalasse või isegi iga kolme nädala tagant, on matšide tugevus veidi suurem," sõnas Williams. "Tundsin, et mängisin päris hästi."

Williams loodab, et suudab septembris USA lahtistel oma kodusel slämmiturniiril mängida.

"Kui sa oled kodus, eriti New Yorgis USA lahtistel, kus ma võitsin esimese suure slämmi, on see midagi väga erilist," ütles Williams. "Esimene kord on alati eriline," lisas Williams.