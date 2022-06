Nadal pidi teise ringi pääsemiseks üle kolme tunni pingutama

306. korda slämmiturniiril võidutsenud Nadal lõi veidi üle kolme ja poole tunni kestnud matšis Cerundolo vastu viis serviässa ning murdis argentiinlase servi kokku kuuel korral. Esimeselt servilt võitis Nadal 70 ja teiselt 43 protsenti punktidest, Cerundolo näitajad olid vastavalt 62 ja 50. Vanameister realiseeris 18-st murdepallist koguni 14, ent tegi 41 lihtviga ja patustas ka kolme topeltveaga.

Up and running at #Wimbledon 2022 @RafaelNadal overcomes a stern Centre Court test from Francisco Cerundolo#CentreCourt100 pic.twitter.com/qt6b7t9bCF — Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2022

Aasta kolmandat suure slämmi tiitlit jahtiv Nadal läheb järgmises ringis vastamisi leedulase Ricardas Berankisega (ATP 106.), kes sai 6:4, 7:5, 6:3 jagu ameeriklasest Sam Querrey'st (ATP 157.).

Teise ringi pääses ka Nick Kyrgios (ATP 40.), kes seekord reketeid lõhkuma ei hakanud, vaid alistas kolm tundi ja üheksa minutit väldanud kohtumises kodupubliku toetust nautinud Paul Jubbi (ATP 219.) 3:6, 6:1, 7:5, 6:7(3), 7:5.

27-aastane austraallane on oma karjääri jooksul mänginud slämmiturniiridel 13 viiesetilist matši, millest ta on võitjana väljunud kümnel korral. Seejuures Wimbledonis on Kyrgios võitnud kõik viis viie setini läinud matši.

Teises ringis on Kyrgiose vastaseks serblane Filip Krajinovic (ATP 31.), kes pidas avaringis samuti viiesetilise lahingu, kui ta sai 5:7, 6:4, 6:7(5), 7:6(5), 6:4 jagu tšehh Jiri Leheckast (ATP 72.).

Meie põhjanaabritel oli põhjust rõõmustamiseks, sest nende meeste esireket Emil Ruusuvuori (ATP 49.) oli avaringis 6:2, 6:2, 4:6, 6:4 parem Yoshihito Nishiokast (ATP 101.). Soomlane mängib järgmises ringis 21. asetusega hollandlase Botic van de Zandschulpiga (ATP 25.), kes teenis 6:2, 6:3, 6:3 võidu hispaanlase Feliciano Lopezi (ATP 240.) üle.