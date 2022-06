Ülivõimsas hoos Swiatek püstitas sajandi pikima võiduseeria

Juuni alguses Prantsusmaa lahtised võitnud poolataril kulus teisipäeval tund ja 14 minutit, et alistada 6:0, 6:3 tulemusega maailma edetabelis 252. kohal olev Fett, kes mängis alles kolmandat korda slämmiturniiri põhitabelis.

Avasetis murdis Swiatek Fetti servi kolmel korral ja ei andnud horvaatlannale geimigi, kuid teine sett poolatari jaoks nii lihtsalt ei kulgenud. Swiatek tegi teise seti alguses mitu viga ja andis Fettile kokku viis murdepalli, mistõttu läks horvaatlanna 3:1 juhtima. Seejärel suutis maailma esireket oma rütmi leida, võites järgmised viis geimi, sealjuures realiseeris Swiatek kümnest murdepunktist kuus.

Viimati võitis 36 järjestikust matši Monica Seles 1990. aastal, teise ringi võiduga jõuab Swiatek ühele pulgale Martina Hingisega, kes võitis 1997. aastal 37 järjestikust matši. Teises ringis kohtub maailma esireket hollandlanna Lesley Pattinama Kerkhovega (WTA 138.), kes sai avaringis 6:4, 3:6, 6:1 jagu britt Sonay Kartalist (WTA 226.).

It's official: Iga Swiatek has the longest win streak of the century. pic.twitter.com/Odnu2Y8pia