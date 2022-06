Harri Kullas liitub motokrossi MM-sarja tiimiga

Kuna Gebben van Venrooy Yamaha ja Leedu sõitja Arminas Jasikonis langetasid ühiselt otsuse, et sõitja karjäärile oleks parem, kui ta MXGP sarjas osalemisest pausi teeks, oli meeskond asendussõitja otsingul.

Tühimikku aitas täita Harri Kullas, kes võistleb nüüd MXGP motokrossi MM-sarjas kogu ülejäänud hooaja. Kullas teeb oma debüüdi Tšehhis Loketis 16.-17. juulil toimuval etapil.

"Olen selle võimaluse eest Gebben Van Venrooy Yamaha meeskonnale väga tänulik. Olen meeskonda paar aastat jälginud ja mul on hea meel nendega liituda. Tunnen, et olen oma sõiduga praegu heas kohas ja haaran sellest võimalusest kahe käega kinni," rääkis Kullas.

Yamaha on Kullasele tuttav mootorratas, sest ta on tippkonkurentsis võistlenud nii Briti meistrivõistlustel kui Ühendkuningriigi MX National sarjas Cab Screens Crescent Yamaha meeskonnas.

"Kindlasti on võidusõit MXGP-tasemel väga intensiivne, see ei saa olema lihtne, kuid annan endast 100 protsenti ja naudin igat etappi. Tänan oma praegust Briti meistrivõistluste Cab Screens Crescent Yamaha meeskonda, kes väga positiivselt toetab seda, et minu kalendrisse lisanduvad maailmameistrivõistlused."

"Kogu meeskond on Harri Kullase liitumise üle õnnelik. Kui on võimalus oma meeskonda kaasata Harrile omase hoiaku ja võimetega sõitja, siis ei pea selle üle pikalt juurdlema. Püüame lühikese ajaga teha kõik endast oleneva, et Harri tunneks end meeskonnas ja ratta seljas koduselt. Ootame huviga Loketi," sõnas Gebben van Venrooy Yamaha meeskonnajuht Klaas Hattem.