Kaheaastase vahe järel koondisega liitunud Raieste: ootusärevus on sees

"Ootusärevus on sees. Nagu tavaks on saanud, siis koondisesse pole mul (koduklubi poolt - toim) lubatud tulla ning eelmine suvi jäi põlveoperatsiooni pärast vahele. Kaks aastat on pikk paus, pole pikalt saanud kodupubliku ees mängida," rääkis Raieste.

Lõppenud hooaeg tekitab Raiestes vastakaid tundeid. "See oli selline kahevahel. Oli ikkagi keeruline, sest mul jäi operatsiooni pärast seitsme kuu pikkune paus sisse ja vahepeal oli ka treenerivahetus. Uuel treeneril on alati raske poole hooaja pealt üle võtta."

"Oli häid momente, aga oli ka vähem häid momente. Arvestades kogu seda olukorda, võin eelmise hooajaga enam-vähem rahule jääda. Võtsin sellest nii palju kui võtta sain."

"Põlvega on kõik okei. Tahaksin juba mängida ja rohkem kandvat rolli kanda. Koondises on mulle alati meeldinud mängida. Punt on hea ja tahakski nüüd suvel korraliku põhja alla teha, et järgmine hooaeg olla koduklubis korralikult rotatsioonis ja oma märk ka maha jätta."

30. juunil läheb Eesti rahvuskoondis Saku Suurhallis vastamisi Saksamaa koondisega ja 3. juulil kohtutakse Tel Avivis Iisraeliga. Eesti asub pärast kahte valikmängude ringi D-alagrupis kolmandal positsioonil, neljast mängust on kogutud kaks võitu ja kaks kaotust.