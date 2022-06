Drell NBA suveliigast: edasine oleneb sellest, kuidas mul läheb

Eesti meeste korvpallikoondis võtab sel nädalal MM-valiksarjas mõõtu Saksamaa ja Iisraeliga. Mõned päevad tagasi sõlmis koondise ääremängija Henri Drell lepingu NBA klubi Chicago Bullsiga, et oma oskusi näidata NBA suveliigas.

Jaanuaris sõlmis Drell lepingu NBA tütarliigasse kuuluva Windy City Bullsiga, mille näol on tegemist Chicago Bullsi farmklubiga. "Ütleksin, et see oli edukas periood. Mulle väga meeldis, nautisin ja sain seal selle kossuisu tagasi. Algus läks nagu ta läks, aga lõpupoole tulin sellest august välja," rääkis Drell.

Eelmisel nädalal sõlmis Drell lepingu Chicago Bullsiga, et kaasa teha 7. juulil Las Vegases algavas NBA suveliigas. "Ausalt öeldes ma ei tea, mis mind seal ees ootab. Tean, et lähen selle nädala lõpus suveliigasse mängima, aga rohkem mitte midagi. Eks edasine oleneb sellest, kuidas mul läheb," sõnas Drell.

"Kuna ma mängisin Chicagos, siis ma teadsin sealt paljusid inimesi. Nad käisid mind seal ka vaatamas ja meil oli palju vestlusi nii järgmisest lepingust kui ka muudest asjadest. Sealt see kõik algas."

Viimaste päevade arengud pole Drelli seganud. "Praegu keskendun ainult koondisele. Siin on väga lahe, sest kõik on sõbrad, teevad nalja ja naudivad teineteise seltskonda."

30. juunil läheb Eesti rahvuskoondis Saku Suurhallis vastamisi Saksamaa koondisega ja 3. juulil kohtutakse Tel Avivis Iisraeliga. Eesti asub pärast kahte valikmängude ringi D-alagrupis kolmandal positsioonil, neljast mängust on kogutud kaks võitu ja kaks kaotust.