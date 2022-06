Miilen: ei olnud kedagi, kes otsustaks ära

Eesti võrkpallinaiskond näitas 1-3 Portugalile kaotatud matšis alguses väga head mängu aga niipea kui põhikahurid Kertu Laak ja Kristiine Miilen väsisid, anti geimilõpud eduseisust vastasele ära.

"Me olime täiesti tühjad. Isiklikult mina ja Kertu oli näha, et kaks geimi mängisime päris hästi ja siis olime nelja punktiga ees ja jäime ootama, aga polnud kedagi, kes võtaks enda peale ja otsustaks ära. See on kaks kuud see laager. Ma ei taha vabandusi otsida aga tunnen, et saanuks palju paremini ja pidanuks tiimi aitama ja lõpetama need geimi lõpud aga lihtsalt ei olnud energiat," sõnas Eesti koondise nurgaründaja Kristiine Miilen.

Koondise peatreeneri Alessandro Orefice sõnul jäi Euroopa hõbeliigas kaheksast mängust kolm võitnud naiskonnal eelkõige puudu just killer'i instinktist, et rasketel hetkedel geimid ja mängud oma kasuks lõpetada.

"Peame olema rohkem agressiivsemad ja oskama mentaalselt mänge lõpetada millelegi erilisele mõtlemata. Väljakul on lihtsalt vaja olla agressiivne. Selles osas peame palju vaeva nägema," ütles peatreener Alessandro Orefice.

Peatreener jäi rahule naiskonna tehnilise ja taktikalise arengu ning töökusega. Koostöö vajab samas veel kõvasti lihvimist, sest põhisidemängijaks tõusnud Häli Vahula on alles 17-aastane ja liberona suurima koormuse saanud Janelle Leenurm 16-aastane.

"Kindlasti mul on vaja seda taktikalist poolt veits juurde omandada ja just seda platsil suhtlemist. Ma arvan, et see on mul üks miinuseid," ütles Eesti koondise sidemängija Häli Vahula.

Noorenduskuuri läbinud koondisel on vaja veel harjuda peatreenerilt inglise keeles tuleva infoküllusega ning parandada üldmängu.

"See üldmäng, et julgestamised, vastuvõtt, kaitse on asjad, mis ei too punkti, aga aitavad mängu üleval hoida. Ei ole otse punkt, aga hakkavad vastast sööma ka siis, kui ei saa seda palli maha. Et sellised detailid," lisas Miilen.

Kahes viimases mängus sekkus edukalt 25-aastane temporündaja Laura Parts. Viimastel hooaegadel Šveitsis ja Austrias klubivõrkpalli mänginud Parts tõi

Portugaliga mängus koondisele viis ja Luksemburgiga kohtumises 11 punkti.

"Vanasti on olnud rohkem sellist närvi sees, et ma praegu tundsin ennast väga enesekindlalt ja arvan, et see on suur edasiminek minu puhul. Võib-olla kripeldama jäävad mõned serviapsud või blokis võiks rohkem tööd teha. Samas ma ei taha liiga enesekriitiline olla. Võtan neid kahte mängu, mis ma sain panustada Eesti koondisse, kui suure auna. Võtan ja liigun edasi siit," kommenteeris Eesti koondise temporündaja Laura Parts.

Järgmise aasta EM-finaalturniiriks valmistuv naiskond koguneb taas 24. juulil, kui alustatakse ühislaagrit Paides.