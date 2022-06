Tilga: seis on täitsa okei, arvestades kõike juhtunut

MM-iks valmistuv Karel Tilga pani Eesti meistrivõistlustel end proovile kettaheites ja sai pronksmedali 49 meetri ja 49 sentimeetrise heite eest. Mais viis ta sel alal oma rekordi 50 meetri peale.

"Kettaheite tulemusega rahul, tehnikaga annab norida. Täna võinuks vabalt ka üle 50 meetri heita aga tundub, et sain pronksmedali. Võib rahule jääda. Hetkeseisu kohta ütlen ma nii palju, et arvestades kõike seda, mis minuga see aasta on juhtunud erinevate vigastustega, siis seis on täitsa okei," kommenteeris Tilga.

Mullu kevadel 8484 punkti kogunud Tilga pole tänavu veel kümnevõistlust teinud, kuid on MM-i osas positiivselt häälestunud.

"Ma olen ikkagi positiivne, arvestades, mis see hooaeg on minu jaoks olnud. Üks häda ajab teist taga ja kogu aeg tundub, et halb ebaõnn tabab mind. Seda kõike arvestades olen positiivne," lisas Tilga.