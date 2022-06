Õiglane: kõik läheb hetkel plaanipäraselt

Janek Õiglane testis Eesti meistrivõistlustel vormi kahel üksikalal. Ta jäi väga rahule odaviskega, kus teenis Magnus Kirdi järel hõbemedali tulemusega 71.18. Veidi üle meetri oma isiklikule (72.46) alla jäänud Õiglane näitas stabiilset seeriat, milles kolm viset kandus üle 70 meetri.

"Eesmärgid olid lihtsalt tulla ja tekitada võistlusolukorda kehas. Odavise läks üle ootuste hästi. Ma ei oodanud, et võin sellist tulemust visata. Tehniliselt olin rabe ja nüüd kettaheites oligi seda näha, et ei pannud seda ajastust kuidagi paika," ütles Õiglane.

Kettaheites sai Õiglane kirja tulemuse 40.99 ja oli sellega üheksas. Parema ajastusega loodab ta näidata 45-meetrist kaart. Arvestades, et maailmameistrivõistlusteni on minna veel neli nädalat, on Õiglane heas seisus.

"Väga hea on, et kõik asjad, mis on saanud tehtud, on tehtud. Praegu on vaja hakata timmima. Hetkeseisuga olen rahul, et ma ei peagi praegu hea olema. Lähen kohe ja teen ühe trenni veel peale, et kaks nädalat enne mitmekat võtab rahulikult. Praegu on veel selline raskem trenniperiood peal. Ma arvan, et olen täitsa valmis MM-iks," kommenteeris Õiglane.

Londoni MM-il neljas ja Dohas kuues olnud Õiglane viis aprillis oma rekordi 10-võistluses 8405 punkti peale, millega on maailma edetabelis kuues. Reedel lendab ta tagasi USA-sse, kus annab vormile viimase lihvi.

"Mul on treeningpartner ka, kes on praegu maailma edetabeli kolmas, Kyle Carland. Saan temaga trenni teha. Paar päeva enne MM-i lähen Eugene'i kohale ka, kuid enne seda teen Georgias oma pundiga, et kõik läheb plaanipäraselt hetkel," lisas Õiglane.