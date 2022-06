VIDEO | Lyles alistas viimastel meetritel hooaja edetabelijuhi

18-aastane noormees oli kurvis ees, kuid Lyles möödus temast sirgel, näidates samal ajal mänguliselt näpuga Knightoni suunas, kui ta ületas finišijoone ajaga 19,67.

"Teen võitmiseks kõik, mida vaja," ütles 24-aastane Lyles.

"Erriyon sai kurvis minust mööda, kuid ma ei muretsenud. Ütlesin, et püüan ta kinni ja seda ma ka tegin," lisas Lyles.

Knighton sai hõbeda samal ajal kui reedel 100 m jooksu võitnud Fred Kerley oli kolmas ajaga 19,83. Kerley tagas sellega viimase edasipääsukoha MM-ile.

Talendikas Knighton on endiselt 200 m jooksus hooaja edetabelijuht ajaga 19,49, mille ta jooksis selle aasta aprillis.

