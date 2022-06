Manchester City kapten naaseb kodumaale

37-aastase Fernandinho leping Cityga saab juuni lõpus läbi ning poolkaitsja kavatseb karjääri jätkata Brasiilia kõrgliigas palliva Athletico Paranaense ridades. Jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano sõnul sõlmib Fernandinho klubiga kaheaastase lepingu. Brasiillane mängis Paranaenses ka aastatel 2002 kuni 2005, klubi praegune peatreener on ülikogenud Luiz Felipe Scolari.

Plan confirmed for Fernandinho. Former Manchester City player will join Athletico Paranaense on a free move, two year contract agreed. #transfers



Man City will replace Fernandinho with Kalvin Phillips, done deal. ⤵️ https://t.co/ESLxuTOziG