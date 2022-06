Tšehhi rekordinternatsionaal lahkub Londoni Chelseast

Cech täitis viimasel kolmel aastal Chelseas tehnilise nõuandja rolli, aidates tugevdada sidemeid esindusmeeskonna ja akadeemia meeskondade vahel ning oli abiks ka väravavahtide treenimisel.

"On olnud suur privileeg täita seda rolli. Kuna klubi kuulub uuele omanikule, tunnen, et nüüd on minu jaoks õige aeg kõrvale astuda. Mul on hea meel, et klubi on uute omanikega suurepärases olukorras ja olen kindel, et see klubi on tulevikus edukas nii väljakul kui ka väljaspool seda," kommenteeris Cech klubi kodulehele.

40-aastane Cech kuulus mängijana Chelsea ridadesse 2004. kuni 2015. aastani ning võitis 11 aasta jooksul kokku 13 tiitlit, sealhulgas neljal korral Inglismaa kõrgliiga ja korra ka Meistrite liiga.

"Petr on oluline liige Chelsea perekonnas. Mõistame tema otsust lahkuda ja täname teda panuse eest nõustajana ning tema pühendumuse eest klubile. Soovime talle parimat!" sõnas Chelsea uus omanik Todd Boehly.

Lisaks Cechile on sel suvel klubist lahkunud ka 19 aastat klubi esimees olnud Bruce Buck ja üleminekute läbirääkimisi juhtinud Marina Granovskaja.