OTSEBLOGI | Kontaveit võitis tasavägise avaseti, Kanepi kaotas esimese seti

Turniiril teisena asetatud Kontaveidi (WTA 3.) ja USA-d esindava Bernarda Pera (WTA 123.) kohtumine on kavas teise väljaku teise matšina ning Kanepi (WTA 38.) ja prantslanna Diane Parry (WTA 77.) mäng 15. väljaku teise kohtumisena. Mõlema väljaku esimene mäng, kus on vastamisi mehed, algab Eesti aja järgi kell 13, seega eeldatavasti pääsevad eestlannad väljakule kella 15-16 paiku.

Enne mängu:

Aprilli lõpus koroonat põdenud ja seetõttu viimastel kuudel väga vähe mänginud Kontaveit ei osalenud Wimbledoni eel ühelgi muruturniiril. Prantsusmaa lahtistel piirdus Kontaveit avaringiga ja tunnistas pärast, et füüsis ei olnud veel mängimiseks valmis. Vahepeal polnud Kontaveit tervise tõttu võimeline isegi treenima, kuid viimastel nädalatel on ta saanud jälle korralikult trenni teha, seejuures alates 19. juunist on ta seda teinud enda uue treeneri, sakslase Torben Beltziga ning Wimbledon on nende esimene ühine turniir.

Kontaveit on varem Wimbledonis mänginud seitsmel korral ja neist neljal on ta kaotanud avaringis, ülejäänud kordadel jõudnud kolmandasse ringi.

27-aastane Pera on Horvaatias sündinud, kuid esindab 2013. aastast alates USA-d. Wimbledonis on ta kolmel korral mänginud ja seni pole kunagi avaringist edasi pääsenud. Ülejäänud slämmiturniiridelt pärineb tema parim tulemus 2018. aasta Austraalia lahtistelt, kui ta jõudis kolmandasse ringi.

Sarnaselt Kontaveidile pole ka Pera sel aastal murul ühtegi mängu veel mänginud. Veebruaris vigastas ta reielihast ja pidi seetõttu üle kahe kuu võistlustelt eemal olema. Viimati mängis ta mai lõpus, kui langes Horvaatias peetud WTA 125 ehk n-ö Challengeri turniiril avaringis konkurentsist välja.

Omavahel Kontaveit ja Pera varem mänginud ei ole.

37-aastane Kanepi seevastu on tänavu murul osalenud juba kahel turniiril – Berliinis võitis ta Karolina Pliškova vastu avaseti, aga kaotas mängu, Eastbourne'is sai ta kirja võidu ja kaotuse.

Wimbledonis on Kanepi kahel korral – 2010 ja 2013 – jõudnud veerandfinaali, kui pärast seda on ta vaid kahel korral (2014 ja 2019) jõudnud avaringist edasi.

Tänavu on aga Kanepi saanud slämmiturniiridel juba rohkem võite kui eelnevatel kaheksal aastal, olles võitnud kuus matši. Austraalia lahtistel jõudis Kanepi veerandfinaali ja Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi.

19-aastane Parry oli enne tänavusi Prantsusmaa lahtisi võitnud WTA tasemel vaid ühe mängu, aga kodust slämmi alustas prantslanna võiduga tiitlikaitsja Barbora Krejcikova üle ning lõpuks jõudis ta kolmandasse ringi.

Endine juunioride maailma esireket ja Wimbledoni noorteturniiri poolfinalist Parry tegi murul profidebüüdi üle-eelmisel nädalal Challengeril Itaalias, kus jõudis poolfinaali.

Kanepi ja Parry varem omavahel mänginud ei ole.

Tänavune Wimbledoni slämmiturniir on eriline seetõttu, et korraldajad ei lubanud Ukraina sõja tõttu mängima Venemaa ja Valgevene tennisiste, mistõttu WTA ja ATP otsustasid Wimbledonilt edetabelipunktid ära võtta.