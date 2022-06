Avalanche tuli 21-aastase vahe järel Stanley karikavõitjaks

Kohtumise avakolmandikul läks Lightning Steven Stamkosi tabamusest juhtima, kuid teisel kolmandikul viskas Nathan MacKinnon esmalt viigivärava ja seejärel andis söödu Artturi Lehkoneni võiduväravale. Avalanche'i puurilukk Darcy Kuemper tegi 22 tõrjet.

"Uskumatu, hullumeelne. Seda tunnet on raske kirjeldada. Ma ei teadnud, mis tunne see tegelikult on. Vahepeal olid meil väga rasked aastad, aga nüüd on see kõik seda väärt. Me ei kaotanud kunagi usku," rääkis kuuenda mängu kangelane MacKinnon.

Avalanche teenis klubi ajaloo kolmanda Stanley karika, eelmised kaks pärinevad 1996. ja 2001. aastast.

"Olen sellest rohkem kui 20 aastat unistanud. Pärast aastatepikkust tööd on see lõpuks teoks saanud. See sats on lihtsalt hämmastav, kogu meeskond alates meie parimatest mängijatest kuni meie massöörideni. See on uskumatu," rääkis Avalanche'i kapten Gabriel Landeskog.

Conn Smythe auhinna ehk play-off'ide kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti Avalanche'i kaitsja Cale Makar, kes sai finaalseeria kuue mänguga kirja seitse resultatiivsuspunkti (kolm väravat ja neli väravasöötu).

Tavahooaja pingutuste eest James Norrise karika ehk liiga parima kaitsemängija tiitli pälvinud Makarist sai alles kolmas kaitsja liiga ajaloos, kes on ühel hooajal võitnud Stanley karika, Norrise karika ja Smythe auhinna. Varasemalt on seda teinud legendaarne Bobby Orr (1970 ja 1972) ja Rootsi üks läbi aegade parimaid mängijaid Nicklas Lidström (2002).