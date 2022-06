Asher-Smith jäi kodustel meistrivõistlustel üllatuslikult kullast ilma

Manchesteris toimuvatel briti kergejõustiku meistrivõistlustel võtsid teisel päeval meeste ja naiste 100 m finaalis kulla meestest Jeremiah Azu ja naistest Daryll Neita.

Meeste jooksus jäi Euroopa hõbemedalist Reece Prescod samuti veidi üllatuslikult teisele kohale Azu järel. Zharnel Hughes sai kolmanda koha. Naistest lõpetas kolmandana Imani Lansiquot.

Nii Azu kui Neita jooksid ajad lubatust tugevama tagatuulega.

"See on alles algus. Ma olen 21-aastane ja kavatsen Suurbritannias sprinti igaveseks muuta," ütles meeste 100 m jooksus meistriks tulnud Jeremiah Azu.

Neita ei suutnud oma rõõmu varjata ja ütles, et sai kindlasti enesekindlust juurde pärast võitu Asher-Smithi üle.

"Olen vaadanud teda maailmas hämmastavaid asju tegemas ja see on olnud väga inspireeriv. Olen alati teadnud, et saan ka sellega hakkama," ütles Neita. "See annab mulle palju enesekindlust juurde ja ma tõesti usun, et mul pole piire."

Asher-Smith alustas oma hooaega alles eelmisel kuul. 2019. aastal võitis ta 200 m jooksus maailmameistritiitli ja 100 m jooksus hõbeda.

Ta ütles, et on tulemuse pärast pettunud, kuid lisas, et tal on Neita üle hea meel.

"Olen häiritud, sest eelistan pigem võita. Mulle ei meeldi kaotada, kuid ütlesin talle, et olen tema üle väga õnnelik. Ta on aastate jooksul kõvasti tööd teinud ja end nii palju paremaks muutnud," ütles Asher-Smith.