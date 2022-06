VAATA OTSE | Rahvusnaiskond lõpetab Hõbeliiga hooaja Tartus Portugali vastu

Pühapäeval, 26. juunil peab oma viimase kohtumise Euroopa Hõbeliigas Eesti naiste võrkpallikoondis, kohtudes Tartu Ülikooli soprdihoones Portugali naiskonnaga. Otseülekanne ETV2 kanalil ja ERR-i spordiportaali vahendusel algab kell 17.50. Mängu kommenteerivad Anu Säärits ja Hendrik Rikand. Stuudios on Alvar Tiisler ja Kristjan Kais.

Tabelis on Eesti kolme võidu ja nelja kaotusega kolmas. Esimene on kõik kuus mängu võitnud Rootsi ja teine viie võiduga Portugal. Sloveenial on neljandana kolm võitu ja kolm kaotust ning Luksemburgil võiduarve avamata.

Portugali vastu on Eesti naiskonna koosseisus tagasi ka Häli Vahula ja Janelle Leenurm.

Eesti naiskonna koosseis Portugali vastu:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe, Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Nette Peit

Temporündajad: Eliise Hollas, Liis Kullerkann, Laura Parts, Liisbet Pill

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm