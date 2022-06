Murray usub, et suudab Wimbledoni võita

Wimbledoni turniiri kahel korral võitnud tennisist Andy Murray usub, et on võimeline konkureerima ka sel aastal võidu eest.

Andy Murray ütleb, et tema eesmärk võita Wimbledon kolmandat korda, on see, mis hoiab teda mängus.

Murray võitis Wimbledoni tiitli nii 2013. kui ka 2016. aastal, kuid alates 2017. aastast on ta olnud mitmete vigastuste ohver, eelkõige puusaliigese tõttu, mis nõudis lõpuks operatsiooni metallkorgi sisestamiseks.

"See (Wimbledoni tiitli võitmine) on osa motivatsioonist ikka veel võistelda," ütles Murray Bloombergile.

"Ma tean, et see saab olema uskumatult raske asi, kuid ma usun siiski, et suudan veel suurepärast tennist mängida. Ma tean, et Wimbledoni võitmine on veelgi raskem kui viis-kuus aastat tagasi," lisas Murray.

Šotlasel on olnud pikk tee, et jõuda tagasi tasemele, kus ta oli. Hiljuti pidi ta Stuttgardis tunnistama eelmise Wimbledoni finalisti Matteo Berrettini paremust. Finaali ta paraku lõpuni mängida ei saanud, kuna pidi selle kõhuvigastuse tõttu katkestama.