Arsenal täiendab oma ridu Brasiilia ründajaga

Jesus ei ole Citys end kindlasse algkoosseisu suutnud murda. Pärast Sergio Aguero klubist lahkumist pidavat nende esiründajaks saama Jesus, kuid brasiillane ei ole suutnud end piisavalt tõestada.

Jesust jahtisid ja Tottenham Hotspur ja Londoni Chelsea, kuid kokkuleppele jõuti ikkagi Arsenaliga.

City ostis endale hiljuti poolkaitsja Kalvin Phillipsi, kes mängis enne Leeds Unitedis.

Arsenal finally reach agreement for Gabriel Jesus with Man City for £45millionhttps://t.co/3kZRs9NDxv pic.twitter.com/zFyFDBoLye