Nadali treener: praegu on kõik positiivne

Nadal võitis selle kuu alguses Prantsusmaa lahtised, kuid paljastas hiljem, et tema jalg oli tuimestatud kroonilisest haigusest tingitud valu tõttu.

Teade, et Nadalile tehakse pärast Prantsusmaa lahtiseid valu leevendamiseks väike jalaoperatsioon, tekitas Wimbledonil osalemises kahtlusi, kuid 36-aastasel hispaanlasel tundus kõik korras olevat, kui alistas kolmapäeval Stan Wawrinka Giorgio Armani Tennise Classicul.

"Hetkel on kõik positiivne. Jalaprobleem, mis oli alati kõige rohkem murettekitav, on korras. On häid ja halbu päevi," ütles Lopez EFE-le pärast seda, kui Nadal oli reedel koos Francis Tiafoega treeningmatši pidanud.

"Rafa pole siin kolm aastat mänginud. Kõik treeningud summeeruvad. Ka need, milles ta ennast hästi ei tunne, sest need aitavad järgmisteks mängudeks asju parandada."