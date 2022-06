ROK sõnul tuleb igal spordialal paika panna transsooliste reeglid

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on kaitsnud oma seisukohta, et iga rahvusvaheline spordiorganisatsioon peab kehtestama oma reeglid transsooliste sportlaste kaasamiseks, hoolimata tennise suurkuju Martina Navratilova kriitikast.

Homoõiguste teerajaja Navratilova oli selle nädala alguses ROK-le ette heitnud, et tema sõnul on transsooliste sportlaste kaasamise küsimuse lahendamises juhtimise roll puudulik.

Teema tuli fookusesse ujumise juhtorgani FINA möödunud nädalavahetuse otsusest keelata naiste eliitvõistlustel osalemine sportlastel, kes on läbinud mis tahes perioodil meeste puberteediea.

"See on väga palju lahkarvamusi tekitav raske olukord. Väga keeruline teema, mille puhul peame suutma tasakaalustada õiglust ja kaasatust," ütles ROK-i pressiesindaja Mark Adams reedel virtuaalsel pressikonverentsil.

"Kuid meile on selge, et iga spordiala teab kõige paremini, kuidas vaadata mitte ainult sporti, vaid ka selle alasid, kus on eelis," lisas Adams.

Adams ütles, et nende reeglite viimistlemine võtab veidi aega.

"Me ei saa välja tulla ühe reegliga, mis sobiks kõigile. See peab olema spordi ja isegi iga ala järgi erinevalt kirja pandud," sõnas ta. "Usun, et kriitikat tuleb. Ma kardan, et see on vältimatu. Kuid anname endast parima, et tasakaalustada õiglust ja kaasatust."

Navratilova ütles, et kaasamise ja õigluse vahelise tasakaalu leidmine, kuni üksikute sündmusteni on äärmiselt keeruline.