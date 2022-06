OTSEBLOGI | Evans võttis Keenias teise võidu ja vähendas Rovanperäga vahet

Enne hoolduspausi:

Laupäevase võistluspäeva esimesel katsel teenis oma esimese etapivõidu Evans, kes edestas 3,6 sekundiga Neuville'i. Tänak lõpetas avakatse kuuendal kohal, kaotust Evansile oli 14,6 sekundit.

Järgmisel katsel näitas Tänak väga head kiirust ning sai Neuville'i ja Sebastien Loebi (M-Sport Ford) järel kolmanda koha, jäädes tiimikaaslasest kõigest 1,7 sekundi kaugusele. Üldarvestuses oli Tänak kolmandal kohal paiknenud Takamoto Katsutast (Toyota) 4,9 sekundi kaugusel.

Hommiku viimasel katsel jahtis Tänak oma esimest etapivõitu. Igas vaheajapunktis näitas eestlane kõige kiiremat aega, kuid 1,64 kilomeetrit enne finišit pidi ta tehniliste probleemide tõttu katkestama. Pool tundi hiljem teatas Hyundai, et Eesti ekipaaž laupäeval enam starti ei tule. Lisaks Tänakule pidid päeva varakult lõpetama ka Gus Greensmith ja Adrien Fourmaux (mõlemad M-Sport Ford).

Tänak rääkis ralliportaalile DirtFish, et katkestamise põhjustas käigukasti veovõll. "Kuulsime järsku mingit müra ja seejärel tekkis tulekahju. Jäime seisma ja läksime kontrollima, kuid see oli kuskil käigukastis, seega me täpselt ei näinud, mis seal toimus. Üritasime jätkata, aga isegi aeglaselt sõites oli leeke näha. Niimoodi edasi sõites oleksime auto lihtsalt maha põletanud. Probleem oli käigukasti veovõllis. See pole seotud siinsete tingimustega, lihtsalt mehaaniline probleem."

Kümnenda katse võitis Neuville, Rovanperä jäi belglasest 2,2 sekundi kaugusele, kuid läks hoolduspausile kindla liidrina. Enne pärastlõunaseid katseid on Rovanperä edu Evansi ja Katsuta ees vastavalt 19,4 ja 39,9 sekundit.

Enne laupäeva:

Tänak lõpetas reedese võistluspäeva algselt kolmandal kohal, kuid kohtunikud parandasid Takamoto Katsuta (Toyota) aega 12 sekundi võrra, sest jaapanlane jäi viimasel katsel Craig Breeni (M-Sport Ford) auto tolmu sisse ja kaotas aega. Tänu parandusele tõusis Katsuta üldarvestuses neljandalt kohalt teiseks.

"Ralli alguses arvasime, et sellest tuleb kõige lihtsam päev, aga tegelikult oli see keeruline ellujäämispäev. Oleme rohkem võidelnud ralli enda kui teiste võistlejatega," rääkis Tänak. "Esimesed kaks kiiruskatset olid päris toredad, aga viimane oli juba midagi muud."

Tänaku ja Katsuta vahele mahub Elfyn Evans (Toyota), kes laupäeva eel edestab eestlast 2,9 sekundiga. Tänaku järel viiendal kohal on Thierry Neuville (Hyundai), kes kaotab Rovanperäle 57,5 ja Tänakule 32,2 sekundiga. Kuuendal kohal paikneb Sebastien Ogier (Toyota; +2.08,2), kes enne seitsmendat kiiruskatset hoidis liidrikohta, kuid rehvivahetuse tõttu kaotas ta veidi üle kahe minuti.

Laupäeval on kavas kuus kiiruskatset, kogupikkusega 150,2 kilomeetrit.

Keenia ralli ajakava:

Laupäev, 25. juuni

Kell 08.06 - SS8 Soysambu 1 (29,32 km)

Kell 09.08 - SS9 Elmenteita 1 (15,08 km)

Kell 10.01 - SS10 Sleeping Warrior 1 (31,04 km)

Kell 12.16 - Hoolduspaus

Kell 14.07 - SS11 Soysambu 2 (29,32 km)

Kell 15.08 - SS12 Elmenteita 2 (15,08 km)

Kell 16.01 - SS13 Sleeping Warrior 2 (31,04 km)

Pühapäev, 26. juuni

Kell 07.05 - SS14 Oserian 1 (17,52 km)

Kell 08.08 - SS15 Narasha 1 (13,30 km)

Kell 09.08 - SS16 Hell's Gate 1 (10,53 km)

Kell 10.24 - Hoolduspaus

Kell 11.29 - SS17 Oserian 2 (17,52 km)

Kell 12.32 - SS18 Narasha 2 (13,30 km)

Kell 14.18 - SS19 Hell's Gate 2 (10,53 km)

MM-sarja sõitjate üldarvestus:

1. Kalle Rovanperä (Toyota) 120 punkti

2. Thierry Neuville (Hyundai) 65 punkti

3. Ott Tänak (Hyundai) 62 punkti

4. Craig Breen (M-Sport) 52 punkti

5. Takamoto Katsuta (Toyota) 47 punkti

6. Elfyn Evans (Toyota) 39 punkti

7. Dani Sordo (Hyundai) 34 punkti

8. Sebastien Loeb (M-Sport) 27 punkti

9. Gus Greensmith (M-Sport) 26 punkti

10. Sebastien Ogier (Toyota) 19 punkti

11. Pierre-Louis Loubet (M-Sport) 18 punkti

12. Esapekka Lappi (Toyota) 17 punkti)

13 Oliver Solberg (Hyundai) 8 punkti

MM-sarja võistkondlik üldarvestus:

1. Toyota (200 punkti)

2. Hyundai (161 punkti)

3. M-Sport Ford (120 punkti)