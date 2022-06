Halep jättis Saksamaal turniiri pooleli

Halep (WTA 19.) kirjutas sotsiaalmeedias: "Mul on väga kahju, aga pean turniiri pooleli jätma. Ärkasin kahjuks hommikul üles valutava kaelaga ja ma ei saa seetõttu enda parimal tasemel mängida."

Ilmselt oli tegu ka ettevaatusabinõuga, kuna aasta kolmas suure slämmi turniir ehk Wimbledon algab juba esmaspäeval. 2019. aasta Wimbledoni võitja Halep loositi sel korral avaringis vastamisi tšehhitari Karolina Muchovaga, kes paikneb praegu maailma edetabelis 82. real.

Halepi loobumine tähendas, et Bad Homburgis pääses kanadalanna Bianca Andreescu (WTA 64.) mänguta finaali.

22-aastasele Andreescule on see karjääri kuues finaal, aga esimene murul. Siiani on ta saanud kolm turniirivõitu – kõik teenis ta 2019. aastal, teiste seas triumfeeris ta ka USA lahtistel.

Bad Homburgis läheb Andreescu finaalis vastamisi prantslanna Caroline Garciaga (WTA 75.), kes sai 7:6 (9), 3:6, 7:5 jagu kaasmaalasest Alize Cornet'st (WTA 44.). Seejuures päästis Garcia otsustavas setis 4:5 kaotusseisus olles ka ühe matšpalli ning võitis siis kolm geimi järjest.

28-aastane Garcia jõudis kolmeaastase vaheaja järel WTA turniiril finaali, mis on tema karjääri 11. Varasemast on tal kirjas seitse turniirivõitu, neist kaks ka murul. Viimati mängiski Garcia WTA finaalis murul, kui võitis 2019. aastal Nottinghami turniiri.

Omavahel pole Andreescu ja Garcia varem mänginud.