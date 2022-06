AlphaTaurile esimese etapivõidu toonud Gasly jätkab tiimis

26-aastane Gasly on sõitnud AlphaTauris ja selle eelkäijas Toro Rossos pea terve oma F1 karjääri. Vaid 2019. aastal kihutas ta pool hooaega Red Bullis, kelle tütarvõistkonnaks AlphaTauri on.

2020. aastal tõi Gasly Monza ringrajal tiimile ajaloo esimese etapivõidu. Lisaks on ta jõudnud veel kahel korral pjedestaalile, olles 2019. aastal Brasiilias teine ja 2021. aastal Aserbaidžaanis kolmas.

Tänavuse hooaja seni parem tulemus on Aserbaidžaani GP viies koht ning kokkuvõttes hoiab prantslane üheksalt etapilt kogutud 16 punktiga 11. kohta.

"Ma olen selles tiimis nüüd juba viis aastat olnud," sõnas Gasly. "Ma olen uhke teekonna üle, mille oleme koos läbinud ja tehtud arengu pärast."

"Selle aasta regulatsioonid on põhjustanud meile uusi väljakutseid ja see, et saame järgmised poolteist aastat võistkonnaga arendustööd planeerida, on tulevikuks hea."

Gasly jätkamisega oli rahul ka tiimipealik Franz Tost. "Ta on kindlasti F1 sarja paremate ja konkurentsivõimelisemate pilootde seas, ta on oma võimeid kogu aeg tõestanud," sõnas austerlane.

"Kahtlemata saab Pierre mängida võistkonna järgmise aasta edus olulist rolli ning meie ülesanne on anda talle konkurentsivõimeline auto, et ta saaks suurepäraste tulemustega jätkata."