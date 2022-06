NBA-s valiti kõigepealt Itaalia päritolu Banchero

19-aastane Banchero viskas lõppenud hooajal keskmiselt 17,2 punkti, haaras 7,8 lauapalli ja jagas 3,2 resultatiivset söötu ning aitas Duke'i oma debüüthooajal üliõpilasliiga finaalturniirile.

"Ma plaanin tuua Orlandosse kõik, mis mul on anda," sõnas Banchero pärast valimisi. "Kõigepealt võitja mõtteviisi, mõtteviisi "kõigepealt töö". Pean lihtsalt meestega läbi saama ja tööle asuma. See on üks mu elu paremaid hetki. Olen väga põnevil".

Ameerikas sündinud Banchero on isa poolt itaallane ja on avaldanud soovi mängida ka Itaalia koondises, kuhu ta pärast 2020. aastal kodakondsuse saamist ongi juba kutsutud.

Ennustajate arvates oli Banchero valimine üllatus, sest paljud pidasid favoriidiks täpse käega Jabari Smith juuniori, kelle Houston Rockets valis kolmandana. Enne teda valis Oklahoma City Thunder teisena Chet Holmgreni.

NBA noormängijate valikul olid tänavu hinnas jõulise ääre positsioonil tegutsejad, sest ka neljandana valitud Keegan Murray (Sacramento Kings) täidab just seda positsiooni.

Lisaks Bancherole valiti esimeses ringis veel kolm Euroopa taustaga mängumeest: üheksandana poolakas Jeremy Sochan (San Antonio Spurs), üheteistkümnendana prantslane Ousmane Dieng (New York Knicks) ja 27. valikuna serblane Nikola Jovic (Miami Heat).

