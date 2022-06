OTSEBLOGI | Millist kiirust näitab Tänak reedel?

Esimesel kiiruskatsel pani oma paremuse maksma ülikogenud Ogier, kes noppis teist aastat Keenia ralli avakatsel võidu. Hyundaid eesotsas Tänaku ja Neuville'iga pakkusid kaheksakordsele maailmameistrile kõige kõvemat konkurentsi.

Esikuuikus lõpetanud Elfyn Evans (Toyota), Sebastien Loeb (M-Sport Ford) ja Takamoto Katsuta jäid Ogier'st samuti alla kahe sekundi kaugusele. MM-sarja liider Kalle Rovanperä (Toyota) eksis pidurdamisel ja oleks peaaegu üle katuse käinud, kuid suutis rajale jääda ja sai lõpuks 11. koha.

Reedene võistluspäev toob rohkem selgust, kes suudab karmil ja ettearvamatul kõrberallil külma närvi hoida ja auto ühes tükis üle finishijoone tuua. "Arvan, et sel aastal on see veel raskem, sest tingimused on võrreldes eelmise aastaga halvenenud. Uued lõigud on ägedad, aga ka ettearvamatud ja tegelikult ei tea, kuidas need arenevad," rääkis Ogier ralliportaalile DirtFish

Mullu Keenias kolmanda koha teeninud Tänak nõustub Ogier' hinnanguga. "Eelmisel aastal kasutasime tavalisemaid teid. Sel aastal tundub, et see on natukene muutunud, kuid see ongi ralli eesmärk. Ütleme nii, et autos pole nauditav olla, aga teisalt on see päris hea väljakutse ja see on midagi, mida ma eelmisel aastal igatsesin. Mulle meeldivad etapid, mis pakuvad väljakutset," sõnas eestlane WRC kodulehele.

Reedel ootab sõitjaid ees 124,2 kilomeetrit, laupäeval 150,9 kilomeetrit ning pühapäeval pannakse rallile punkt 82,7 kilomeetriga. Keenia rallile on terve nädala vältel võimalik kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.

Keenia ralli järjestus pärast esimest kiiruskatset:

1. Sebastien Ogier (3.18,8)

2. Thierry Neuville (+0,6)

3. Ott Tänak (+1,1)

4. Elfyn Evans (+1,2)

5. Sebastien Loeb (+1,8)

6. Takamoto Katsuta (+1,9)

7. Craig Breen (+4,4)

8. Gus Greensmith (+4,7)

9. Oliver Solberg (+5,8)

10. Adrien Fourmaux (+7,1)

11. Kalle Rovanperä (+11,6)

12. Jourdan Serderidis (+17,1)

Keenia ralli ajakava:

Reede, 24. juuni

Kell 8.00 - SS2 Loldia 1 (19,17 km)

Kell 9.18 - SS3 Geothermal 1 (11,68 km)

Kell 10.11 - SS4 Kedong 1 (31,25 km)

Kell 11.54 - Hoolduspaus

Kell 13.09 - SS5 Loldia 2 (19,17 km)

Kell 14.27 - SS6 Geothermal 2 (11,68 km)

Kell 15.20 - SS7 Kedong 1 (31,25 km)

Laupäev, 25. juuni

Kell 08.06 - SS8 Soysambu 1 (29,32 km)

Kell 09.08 - SS9 Elmenteita 1 (15,08 km)

Kell 10.01 - SS10 Sleeping Warrior 1 (31,04 km)

Kell 12.16 - Hoolduspaus

Kell 14.07 - SS11 Soysambu 2 (29,32 km)

Kell 15.08 - SS12 Elmenteita 2 (15,08 km)

Kell 16.01 - SS13 Sleeping Warrior 2 (31,04 km)

Pühapäev, 26. juuni

Kell 07.05 - SS14 Oserian 1 (17,52 km)

Kell 08.08 - SS15 Narasha 1 (13,30 km)

Kell 09.08 - SS16 Hell's Gate 1 (10,53 km)

Kell 10.24 - Hoolduspaus

Kell 11.29 - SS17 Oserian 2 (17,52 km)

Kell 12.32 - SS18 Narasha 2 (13,30 km)

Kell 14.18 - SS19 Hell's Gate 2 (10,53 km)

MM-sarja sõitjate üldarvestus:

1. Kalle Rovanperä (Toyota) 120 punkti

2. Thierry Neuville (Hyundai) 65 punkti

3. Ott Tänak (Hyundai) 62 punkti

4. Craig Breen (M-Sport) 52 punkti

5. Takamoto Katsuta (Toyota) 47 punkti

6. Elfyn Evans (Toyota) 39 punkti

7. Dani Sordo (Hyundai) 34 punkti

8. Sebastien Loeb (M-Sport) 27 punkti

9. Gus Greensmith (M-Sport) 26 punkti

10. Sebastien Ogier (Toyota) 19 punkti

11. Pierre-Louis Loubet (M-Sport) 18 punkti

12. Esapekka Lappi (Toyota) 17 punkti)

13 Oliver Solberg (Hyundai) 8 punkti

MM-sarja võistkondlik üldarvestus:

1. Toyota (200 punkti)

2. Hyundai (161 punkti)

3. M-Sport (120 punkti)