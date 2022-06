Hommikut katkise käigukangiga alustanud Tänak lõpetas päeva kolmandana

Reedene võistluspäev kulges sündmusterohkelt. Avakatsel oli hädas Tänak, kelle autol tuli katse esimestel kilomeetritel ära käigukang. Eestlane kaotas finišis katsevõidu võtnud Sebastien Loebile (M-Sport Ford) 36,4 sekundiga ning langes üldarvestuses 11. kohale.

"See juhtus paari esimese kilomeetri peal, järsku käigukang lihtsalt ei töötanud. Sain käike alla vahetada, aga mitte üles. Ma kaotasin kümmekond sekundit puhtalt seepärast, et pidin välja mõtlema, kuidas üldse jätkata saan. Kuskil kümne kilomeetri peal tuli käigukang täiesti ära ja siis ei saanud ma enam käike ka alla vahetada," rääkis Tänak WRC otseülekandele.

Järgmiseks katseks otsustas Tänak käigukangina kasutada rattavõtit ja sellest oli kasu, sest hommiku teisel katsel teenis eestlane viienda (+3,2) ja kolmandal katsel teise koha (+4,1). Reede lõunaks tõusis Tänak seitsmendale kohale (+29,6). Hoolduspausi jooksul selgus, et võistluspäeva ei jätka Loeb, kelle autol oli mootoriga probleeme, mistõttu alustas Tänak pärastlõunat kuuendalt kohalt.

